Symbolbild © Jürgen Fuchs

Das Mittelmeertief wandert weiter in Richtung Griechenland. Es hat kaum noch Einfluss auf unser Wetter. Deshalb scheint in ganz Osttirol auch zumeist länger die Sonne und nur nach Osten hin sowie direkt im Bereich des Alpenhauptkamms sind einige kompaktere Wolkenfelder zu erwarten. Ansonsten hat der Tag viel an Sonnenschein zu bieten und er lädt auch zu längeren Unternehmungen in der Natur ein.