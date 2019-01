Um 7,81 Prozent mehr Alarmierungen im Bezirk Lienz . Größtes Plus bei den Feuerwehren.

Die Feuerwehr wurde im Vorjahr öfter alarmiert © Brunner Images

Ich bin stolz auf unsere Mannschaft, die sich auch in stressigen Zeiten nicht aus der Ruhe bringen lässt“, sagte Bernd Noggler, Geschäftsführer der Leitstelle Tirol, gestern. Eine „stressige Zeit“ für die Mitarbeiter der Leitstelle dürfte im vergangenen Jahr die Unwetter-Nacht in Osttirol gewesen sein. Diese Ereignisse sorgten auch dafür, dass die Alarmierungen der Osttiroler Feuerwehren durch die Leitstelle enorm angestiegen sind. 757 Alarmierungen gab es im Jahr 2017, 1001 im vergangenen Jahr. Das ist ein Plus von über 32 Prozent.