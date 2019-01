Facebook

In der Werkstatt der Lebenshilfe in Sillian findet ein Tag der Begegnung statt © Lebenshilfe Werkstatt Sillian

Wer voller Tatendrang die Ärmel hochkrempeln und mit anpacken will, der ist beim Freiwilligentag am 19. März genau richtig. Allein im März 2018 waren rund 400 Freiwillige in 49 Projekten in ganz Tirol aktiv. Mitmachmöglichkeiten gibt es im ganzen Land.

