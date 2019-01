Facebook

Symbolbild © Markus Traussnig

"Über die Verlassenschaft nach Michael Bergmeister wurde gestern am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren eröffnet", berichtet Stephan Mazal vom Österreichischen Verband Creditreform. Der verstorbene Architekt, Ziviltechniker und Baumeister hat als Inhaber der Dolomitenbau GmbH Wohnprojekte in Lienz geplant und umgesetzt. Sein eigenes Unternehmen in Osttirol gründete er 2014 nach jahrelanger Tätigkeit für Büros in Innsbruck und Südtirol.