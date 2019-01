Facebook

Im Weltcup ist die US-Dame derzeit nicht zu sehen © GEPA pictures/Harald Steiner

Sie ist der bunte Vogel des alpinen Skizirkus - Resi Stiegler. Die Tochter des Osttiroler Olympiasiegers Pepi Stiegler ist Teil des US-Skiteams und ist derzeit nicht im Weltcup zu sehen. Die 33-Jährige pausiert derzeit aufgrund von Knieproblemen, welche sie sich im Parallelslalom in St. Moritz zugezogen hat. Auf den Skiern steht sie dennoch. So ging Resi Stiegler heute in Toblach bei einem FIS-Slalom an den Start und holte den zweiten Platz.

Stiegler nutzte aber auch die Gelegenheit, der Heimat ihres Vaters einen Besuch abzustatten. Auf Instagram teilte sie ein Bild mit Blick auf den Talboden und schrieb dazu: "little taste of home". Für Stiegler bedeutet Lienz also auch ein Stück Heimat. Sie arbeitet derzeit an ihrem Weltcup-Comeback.