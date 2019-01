Facebook

Ursprünglich war die 50-Jährige angeklagt gewesen, sie habe 17 Tiere auf dem elterlichen Hof im Frühjahr 2018 verwahrlosen lassen. Strittig war bei einem ersten Prozesstermin im Dezember (wir berichteten) die Frage, ob die Angeklagte auch tatsächlich die Tierhalterin war oder nur auf dem Papier – weil sie, wie sie sagte, die über 80 Jahre alte Mutter habe schützen wollen, die in Wahrheit die Stallarbeit mache. Auf all diese Fragen musste Richter Josef Geisler am Landesgericht am Montag nicht mehr eingehen.

Er legte der Frau eine Diversion nahe, die diese nach langen Beratungen mit ihrem Anwalt, ihrem Ehemann und mit der Mutter annahm. Dazu musste sie auch die Verantwortung für den damals traurigen Zustand der Tiere übernehmen, was sie tat. Richter Geisler legte eine Geldbuße von 3600 Euro und Verfahrenskosten von 400 Euro fest: „Zahlen’S die 4000 Euro, dann ist die Geschichte aus der Welt.“ Auch Staatsanwältin Erika Wander stimmte der Diversion „nach ausführlicher Abklärung der rechtlichen Lage“ mit ihren Kollegen zu: Diese ist rechtskräftig.