Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Spielfilm in Debant © KK/Veranstalter

1.) "Die göttliche Ordnung"

Die Marktgemeinde Nußdorf-Debant als Partner von EU XXL Die Reihe, das Wanderkino des 21. Jahrhunderts, lädt zum Spielfilm.

Inhalt:

Nora ist eine junge Hausfrau und Mutter, die 1971 mit ihrer Familie in einem beschaulichen Schweizer Dorf lebt. Hier ist wenig von den gesellschaftlichen Umwälzungen der 68er-Bewegung zu spüren. Als Nora wieder anfangen möchte zu arbeiten, verweigert ihr Mann ihr die Erlaubnis und beruft sich dabei auf das Ehegesetz, das die Frau dazu verpflichtet, sich um den Haushalt zu kümmern. Hier erwacht Noras Widerstand . . .

Dienstag, 5. Feber, Kultursaal Debant, 19.30 Uhr.

"Die göttliche Ordnung" Foto © KK/Veranstalter

2.) NAGO-Vortrag: Tagfalter – fliegende Kunstwerke unserer Wiesen

Zu einer sommerlichen Schönwetterwanderung entlang von Wiesen gehören die fliegenden "Kunstwerke" dazu wie bunte Blumen. Doch die Wiesen verändern sich und mit ihnen auch die damit verbundene Tagfalterfauna.

Im Vortrag von Walter Michaeler (Schmetterlingsexperte in der Umweltabteilung des Landes Tirols) werden unterschiedliche Wiesentypen und ihre Bedeutung für die Tagfalter besprochen.

Mittwoch, 6. Feber, Stadtbücherei Lienz, 19.30 Uhr.

Weißbindiges Wiesenvögelchen Foto © KK/Michaeler

3.) Schaubrennen im "Webhofer Brennstadel"

Wenn in der modernen Brennerei in Gaimberg vollreifes Obst in feine Edelbrände verwandelt wird, kommt es auf gute Zutaten und richtiges Gespür an.

Diese Kunst lebt zu einem großen Teil von der Erfahrung und dem Fingerspitzengefühl des Brennmeisters – und dem kann man im "Webhofer Brennstadel" über die Schulter schauen!



Außerdem können sich die Besucher bei einem rustikalen Buffet aus herzhaft-deftigen Speisen von bäuerlichen Produkten aus Osttirol verwöhnen lassen.

9. Feber, Webhofer Brennstadel Gaimberg, 16 Uhr.

Buffet beim Schaubrennen Foto © KK/Veranstalter