Der Winter zeigt sich zum Teil von seiner schönsten Seite. Nicht selten dominiert strahlender Sonnenschein das Himmelsbild. Erst später am Tag ziehen von Süden langsam Wolkenfelder auf. "Trotz des Sonnenscheins muss man sich in allen Höhenlagen - der Jahreszeit entsprechend - auf ein winterlich kaltes Temperaturniveau einstellen", prognostiziert der Wetterfachmann Werner Troger. Die Höchstwerte schaffen kaum mehr als -6 bis -1 Grad. Das Defereggental ist dabei einmal mehr ein richtiger Kältepol. Wichtiger Hinweis am Rande: In der Nacht auf Mittwoch setzt von Südosten her möglicherweise örtlich schon ganz leichter Schneefall ein.