Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für Clemens Blassnig aus St. Veit im Defereggen wurde die österreichische Bundeshymne gespielt © Michael Egger

Das ganze Wochenende dominierten in Obertilliach die Italiener. Bis zum Sonntag. Die Obertilliacher Schützen feuerten pünktlich um 10 Uhr den Startschuss ab - dann begann ein spanndes Langlaufrennen. Und Clemens Blassnig aus dem Defereggental ließ die rot-weiß-roten Fans in Obertilliach jubeln. Er kam beim 23 Kilometer langen "Kleine Zeitung-Lauf" als Erster ins Ziel. Blaßnig ist kein Unbekannter - der Europacup-Läufer bestritt in der vergangenen Woche in Dresden sein erstes Weltcup-Rennen. "Die Loipe war sehr schnell und so kann die Saison weitergehen", sagte der 25-Jährige, der 58 Minuten und 8 Sekunden auf der Loipe war. Blassnig verwies den deutschen Weltcupläufer Max Olex und den Südtiroler Julian Brunner auf die Plätze zwei und drei.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.