Das Leben in den Bergen ist hart, aber in einer Seehöhe weit unter 1000 Metern ist es auch nicht einfach.

Verwüstungen durch Schnee, Wasser und Sturm © KK/Lang

Innerhalb von drei Monaten bekam man sie in Osttirol hart zu spüren – die zerstörerische Kraft der Natur. Noch sind sie lange nicht beseitigt, die Schäden, die das Unwetter Ende Oktober 2018 verursacht hat. An der Drau wird es noch lange dauern, das Aufräumen und Sanieren. Und in den Wäldern liegen immer noch viele Bäume, die der Sturm entwurzelt hat.

