© Markus Traussnig

Der Hochdruckeinfluss ist nicht sonderlich stark ausgeprägt und daher ändert sich auch beim Wetter nicht allzu viel. Dichtere, teils hochnebelartige Wolken können die Sonne tagsüber auch zum Teil länger stören. Am zähesten sind diese voraussichtlich über den breiteren Tälern. Wo und wann diese jedoch der Sonne Platz machen, kann man kaum vorhersagen. Insgesamt sollte sich das Wetter jedoch auch wieder freundlicher zeigen und es bleibt bis zum Abend trocken. "Das Temperaturniveau ist winterlich und somit ist es überall wahrscheinlich frostig", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Am Nachmittag steigt die Temperaturen selbst im Lienzer Becken voraussichtlich kaum über den Gefrierpunkt an. In den schattigen Tälern ist es sogar am Nachmittag recht frostig.