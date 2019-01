Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerald Hauser präsentierte die Osttiroler Spitzenkandidatin für die AK-Wahl Nathalie Reiter © FPÖ

Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser präsentiert die Osttiroler Spitzenkandidatin für die Arbeiterkammer-Wahl. Die 29-jährige Verkäuferin Nathalie Reiter aus Lienz ist auf der Landesliste der FPÖ auf Rang 4 gereiht. „Dadurch besteht das erste Mal die Chance, dass ein Freiheitlicher aus dem Bezirk Lienz in der Arbeiterkammer Tirol vertreten ist“, so Hauser. Reiter stellt fest, dass „die Bundesregierung weitere Entlastungen für die Bevölkerung umsetzen wird“. Der Familienbonus Plus sei beispielsweise eine direkt spürbare Entlastung für Familien in Österreich. „Wir setzen uns auch für die Aufwertung der Lehre ein“, informiert die 29-Jährige.