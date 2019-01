Facebook

Der Uferbegleitweg an der Drau ist vorrangig für die Behebung der Unwetter-Schäden gedacht © Egger

Die Arbeiten dauern nun schon einige Wochen an – und der Blick auf die Drau zwischen Mittewald und Abfaltersbach wird immer freier. Das zugewachsene Ufer wurde aufgeforstet. Wird hier bereits an einer neuen Route für den Radweg gebaut, welcher im Zuge der Unwetterereignisse Ende Oktober zu großen Teilen zerstört worden ist? Diese Frage stellen sich immer mehr Bürger. Die Antwort lautet: Nein. Das Baubezirksamt Lienz reaktiviert derzeit einen Uferbegleitweg, welcher verschiedenste Arbeiten an und in der Drau ermöglichen sollte. „Diesen hat es bereits gegeben. Nur wurde er schon so lange nicht mehr benutzt, dass keine Baufahrzeuge mehr fahren konnten“, erklärt Harald Haider, Leiter des Baubezirksamtes. Doch der Weg wird nun dringend gebraucht.

