In der Früh ist es richtig frostig. © Markus Traussnig

Unser Land liegt am Samstag im Einflussbereich eines Bodenhochs. Dabei sind teils dichtere, zum Teil auch hochnebelartige Wolken vorhanden, die zu dieser Jahreszeit oft auch zäher sein dürften. Deshalb kommt die Sonne auch nur stellenweise besser durch und es ist kaum vorherzusagen, wo die Sonne die Oberhand gewinnen sollte. "Insgesamt ist der Wettereindruck aber zumeist ein freundlicher und es ist winterlich kalt", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. In der Früh ist es richtig frostig. Tagsüber steigen dann die Temperaturen auch nur wenig an und sie erreichen zum Beispiel in Dölsach am Nachmittag Werte um -2 Grad.