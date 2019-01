Gemeinde Matrei klagte den Tourismusverband Osttirol. Ein Vergleich am Zivilgericht kam nicht zustande.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujet © APA/GEORGE FREY

Kurz berichtete der Matreier Bürgermeister Andreas Köll in der Gemeinderatssitzung am 28. Dezember über die Klage gegen den Tourismusverband Osttirol. 105.000 Euro werden eingefordert – und zwar für Wasserkosten, die für die Beschneiung des Skigebietes Goldried ab 2016 angefallen sind. In einem Vertrag wurde 2001 geregelt, dass je ein Drittel dieser Wasserkosten die Gemeinde, der Tourismusverband und die Schultz-Gruppe übernehmen. Damals gab es noch den Tourismusverband Hohe Tauern. Für die Gemeinde Matrei steht fest, dass durch die Fusion der Tourismusverband Osttirol Rechtsnachfolger ist. Verbandsobmann Franz Theurl sagt, dass ab 2016 der Vertrag neu verhandelt hätte werden müssen. „Das ist nicht geschehen und wir haben die Auflage von der Aufsichtsbehörde, dass wir nicht zahlen dürfen“.