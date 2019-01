Facebook

Die Rückbauarbeiten am Bahnhof sind angelaufen © KK/JANUSCHKE

Das 29 Millionen Euro-Projekt Mobilitätszentrum Lienz wird jetzt konkret. Mit dem ersten Arbeiten wurde bereits im September 2018 gestartet: Das Baufeld wurde freigemacht. Im Februar beginnt Richtung Tristacher Straße der Bau der neuen Brücke über die Drau für alle Verkehrsteilnehmer. „Mit der Firma Frey erhielt ein heimischer Betrieb den Zuschlag für den Bau“, freut sich Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Die Brücke kann als Zufahrt zu den neuen Parkmöglichkeiten für Bahnkunden genutzt werden. Im Sommer 2019 beginnt die Hauptbauphase am Bahnhof – eine neue Unterführung und ein Radbahnsteig entstehen. Die neue Unterführung beschäftigt noch von Frühjahr bis Herbst 2020. In diesem Zeitraum erfolgen auch die Arbeiten am Bahnhofsgebäude und der Haupt- sowie ein Inselbahnsteig werden errichtet. Ab Herbst 2020 wird weiter am Inselbahnsteig und am Bahnhofsgebäude gearbeitet. Dazu kommen die Neugestaltung des Vorplatzes und die Errichtung des Busbahnhofes. Ende 2021 soll das Projekt abgeschlossen sein.

