Die gebürtige Lienzerin präsentiert ihr Werk in Osttirol © KK/Privat

Zum ersten Mal wird das Theaterstück „Zeitungsweiber“ außerhalb Wiens aufgeführt – heute im Festsaal des Gymnasiums Lienz. Und das hat auch einen Grund. Susanna Oberforcher (61), die Autorin, stammt aus Lienz. 1975 hat sie maturiert, später lebte sie eineinhalb Jahre in Spanien, ehe sie in Wien spanisch und portugiesisch studiert hat. Oberforcher arbeitet mittlerweile als Fremdenführerin und hat eine große Passion: das Theater. Wie sie zu ihrem ersten eigenen Stück gekommen ist? „Eine Kollegin hat mich auf die ,Dokumente der Frauen‘ aufmerksam gemacht“, sagt Oberforcher. Dabei handelt es sich um eine Zeitschrift, die in Wien zwischen 1899 und 1902 erschienen ist und vor allem feministische Standpunkte vertreten hatte. Der Redaktionsalltag der Herausgeberinnen wird im Theaterstück beleuchtet.

