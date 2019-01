Facebook

Die Jausenstation Schmiedleralm wurde von der Lawine rund 15 Meter nach vorne gedrückt © KK/Lang

Von der Südflanke des Sailkopfs (3209 Meter) löste sich die Lawine. Die Abbruchstelle lag in rund 2950 Metern Seehöhe. Am Dienstag entdeckte man bei einem Erkundungsflug das Malheur, das die Lawine im Großen Niltal angerichtet hat. "Die Talstation des Aufzugs auf die Bonn Matreier Hütte ist alles fetzen, die Budamer Alm wurde weggerissen, der Rudler Stall ist weg und bei der Schmiedleralm schaut es nach Totalschaden aus. Sie wurde zehn bis 15 Meter nach vorne gedrückt. Hier hilft wohl nur mehr abbauen und neu aufbauen". So schildert Alois Mariacher aus Virgen, der als Mitglied der Lawinenkommission an Bord des Hubschraubers war, seine Eindrücke, die er aus der Luft gewonnen hat.

