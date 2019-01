Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Osttirol de luxe" geht in die zweite Runde © Brunner Images - Philipp Brunner

Nur kälteresistenten Kulinarik-Freunde gönnten sich im Jänner und Februar des Vorjahres die köstlichen Mahlzeiten am Lienzer Hauptplatz. Die Temperaturen waren zu tief, um „Osttirol de luxe“ in vollen Zügen auszukosten. Das Format wurde von der Stadt Lienz entwickelt – quasi als Ausgleich für den autofreien Hauptplatz. Wie geht es heuer weiter? Gestartet wird nicht im Jänner, sondern erst im Februar. Das hat vor allem mit den Temperaturen zu tun. „Und aus Gründen der besseren touristischen Nutzung“, sagt Oskar Januschke, Chef des Stadtmarketings Lienz. Vom 1. Februar bis 16. März werden die heimischen Spitzenköche am Lienzer Hauptplatz wieder mit heimischen Köstlichkeiten aufwarten. Die Gourmet-Pavillons haben jeweils montags bis freitags von 12 bis 20 Uhr, sowie samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Einzige Änderung: Die Pavillons werden heuer nicht nebeneinander, sondern versetzt aufgestellt. Damit soll das Ambiente auf dem Hauptplatz gemütlicher werden. Geplant war ursprünglich auch eine Sommer-Ausgabe von „Osttirol de luxe“. Diese ist im Vorjahr allerdings noch nicht zustande gekommen.