Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symphony4Vienna © KK/Veranstalter

1.) Symphony4Vienna und Katrin Schickedanz

Das Streichquartett "Symphony4Vienna" wurde vom Osttiroler Cellisten Romed Wieser zusammen mit Kollegen der Wiener Symphoniker gegründet.

Maximilan Dobrovich (1.Geige) ist Mitglied der Primgeigengruppe, Alexandra Koll (2. Geige) Sekundgeigerin und Christian Kaufmann Bratschist bei den Wiener Symphonikern.

Diesmal erhält das Ensemble Verstärkung durch Katrin Schickedanz als zweite Cellistin, da auf dem Programm Musik für fünf Streicher steht. Es werden Streichquintette von Joseph Miroslav Weber und Franz Schubert zu Hören sein.

Karten sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich, Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at.

Samstag, 26. Jänner, Spitalskirche Lienz, 20 Uhr.

Katrin Schickedanz Foto © KK/Veranstalter

2.) "Fühl dich stark, aber nicht unsterblich"

Multivisionsshow des Südtiroler Spitzenalpinisten Simon Gietl im Rahmen des 6. Austria Skitourenfestivals.

Simon Gietl gibt Hintergrundinformationen, erzählt Geschichten und spricht über die Beweggründe zu seinen Projekten, Expeditionen, Erstbegehungen und Erfahrungen in der alpinen Welt.

Sein Ziel ist es Interessierte an seinen Abenteuern teilhaben zu lassen und Einblicke in seinen "Arbeitsplatz Berg" zu geben. Mit Bildern und Videos tauchen die Besucher in atemberaubende Landschaften, die Natur und nicht zuletzt in eine faszinierende Bergwelt ein.

Der Eintritt ist frei.

Freitag, 25. Jänner, Badl Alm/Kalkstein, 20 Uhr.

Simon Gietl Foto © KK/Gietl

3.) Hochzeitsmesse

Es werden Inspirationen und Highlights geboten: traumhafte Hochzeitsmode und wunderbare Dekorationen, Floristik, Fotografie, Wedding-planning, Leihservice für die perfekte Feier, und vieles mehr rund um den schönsten Tag.

Neben den vielen Ausstellern aller Branchen und Gewerke bietet die Hochzeitsmesse Lienz 2019 ein umfangreiches Rahmenprogramm:

Ob Sie sich ein 5 Minuten Tages-Make-up gönnen wollen, schon einmal eine Steckfrisur vor Ort testen möchten, mit unserem Gewinnspiel Ihr Glück herausfordern oder sich von der Hochzeits-Modenschau verzaubern lassen. Genießen Sie den Messebesuch - mit passender Musik und einem Cateringangebot, das keine Wünsche offen lässt.

Samstag, 26. Jänner, Wirtschaftskammer Lienz, 10 bis 18 Uhr und

Sonntag, 27. Jänner, 10 bis 17 Uhr.

Hochzeitsmesse in Lienz © KK/Liebesmut Hoch-Zeiten