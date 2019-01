Facebook

Die Gäste aus Kroatien fühlen sich in Lienz wohl © KK/Lienzer Bergbahnen

Gute Trainingsmöglichkeiten sind das Wichtigste überhaupt für einen Skiklub. Viele Mitglieder und Trainer des "Skiclub Zagreb" gastierten deshalb derzeitwieder in Lienz. Von Mitte Dezember bis Mitte Jänner konnten so, laut Auskunft der Lienzer Bergbahnen, auch in der üblicherweise schwachen Buchungszeit – der Vor- und Zwischensaison - etwa 1.500 Nächtigungen für die Hotellerie in Lienz gebracht werden.