Symbolbild © Jürgen Fuchs

Nach dem Durchzug einer nächtlichen Schlechtwetterfront, die in den Tauern wetterwirksamer war, gibt es tagsüber zunächst vor allem noch direkt am Hauptkamm bei dichteren Wolken vereinzelte Schneeschauer. Nach Süden hin lockern die Wolken hingegen immer wieder auf und die Sonne zeigt sich öfter, vor allem am Nachmittag.