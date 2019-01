Das Bezirkskrankenhaus Lienz fühlte sich durch digitale Aussagen eines Unbekannten in seinem Ruf geschädigt und klagte auf die Herausgabe der Nutzerdaten. Der Ausgang des Verfahrens ist noch offen.

Der Krankenhausverband besteht auf die Freigabe der Daten © Michael Egger

Gut zur politischen Diskussion um eine Art „Vermummungsverbot“ in den Sozialen Medien passte ein Zivilprozess am Landesgericht Innsbruck am Freitag: Ein Mann - vermutlich – hatte im November 2017 unter einem Pseudonym unter eine Geschichte des Online-Mediums Dolomitenstadt gepostet: „Das hört man immer öfter, dass man das BKH lieber meiden soll, außer es ist ein Notfall.“