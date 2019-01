Matthias Wurzer (34) und Vittorio Messini (30) machen Eisklettern zum Festival: von 11. bis 13. Jänner in Matrei.

Vittorio Messini und Matthias Wurzer © Privat/Ramona Waldner

"In der Natur an einem gefrorenen Wasserfall zu klettern ist im Alpinklettern sicherlich die Königsdisziplin.“ Der Kalser Bergführer Matthias Wurzer weiß, wovon er spricht: Gemeinsam mit dem gebürtigen Italiener Vittorio Messini (30) bilden sie ein extrem starkes Alpin-Duo. Und diese Leidenschaft hat auch dazu geführt, dass sie das Eiskletterfestival ins Leben riefen. Die bereits vierte Auflage geht in diesem Jahr von heute, den 11. Jänner, bis Sonntag, 13. Jänner, im Eiskletterpark Osttirol über die Bühne.

