© Jürgen Fuchs

Der Nordwind in der Höhe beschert uns am Freitag etwas trockenere Luftmassen. Damit bessert sich auch in den Tauern das Wetter vorübergehend und die Wolken lockern tagsüber sogar auf. Vereinzelte Schneeschauer sind am ehesten in der Früh möglich. Nach Süden hin zeigt sich aber wieder insgesamt öfter die Sonne und der Tag selbst sollte zumeist recht freundlich und sonnig verlaufen. "Der Wind lässt etwas nach, ganz vereinzelt könnte er aber noch etwas mitmischen", prophezeit Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts. Am Abend tauchen dann in den Tauern die nächsten Wolken einer weiteren Schlechtwetterfront auf. Die Temperaturen sind winterlich geprägt und steigen nach einem recht frostigen Morgen am Nachmittag zum Beispiel in Dölsach auf Werte nahe +2 Grad. In Matrei erwarten wir hingegen nur Werte nahe dem Gefrierpunkt.