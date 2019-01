Osttirol„A guats Tiroler Frühstück“ wartet auf die Gäste

Facebook

Theresia Rainer, Erwin Presslaber, Ingrid Tscharnidling und Elisabeth Kaplenig bei der Präsentation des besonderen Frühstücks © Ruggenthaler

Frisch, regional, g´schmackig, von würzig bis süß, vieles in Tiroler Bio-Qualität: So ist das Tiroler Frühstück, das ab sofort zu einem besonderen Service zählt. Die Mitglieder des Tiroler Privatzimmerverbandes, dem Theresia Rainer aus Matrei vorsteht, wurden gestern beim M-Preis in Matrei in die Novität eingeweiht – im Beisein des dortigen Mpreis-Geschäftsführers Erwin Presslaber.

