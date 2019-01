Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die kleinste Gemeinde Osttirols sollte in drei Monaten auch im Internet vertreten sein © KK/Gemeinde Untertilliach

Für 99,5 Prozent der Osttiroler ist es normal, dass sie sich die Informationen über ihre Gemeinde im Internet holen können. 32 der 33 Kommunen im Bezirk Lienz haben nämlich eine eigene Homepagen. Untertilliach, mit 245 Eiwohnern die kleinste Gemeinde Osttirols, findet man noch nicht im Netz. Informationen holen sich die Bürger – wie früher – indem sie sich die Amtstafel am Amtsgebäude anschauen. Die wichtigen Informationen werden außerdem per Rundschreiben an die Haushalte verschickt. Übrigens: Gemeinde-Zeitung gibt es auch keine.

Doch in Kürze wird die Gemeinde Untertilliach das digitale Zeitalter betreten. „In drei bis vier Monaten wird es mit unserer Homepage soweit sein“, sagt Bürgermeister Manfred Lanzinger. Für ihn war das Projekt im Wahlkampf 2016 eine Herzensangelegenheit.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.