Am 12. und 13. Jänner findet beim Dorfberglift in St. Oswald bei Kartitsch ein Rennen der besonderen Art statt.

Mit mehreren PS geht es über die Piste © KK/BHV-EVENTS

Schnell, spritzig, verrückt: Das BHV-Speedhill-Cup beim Dorfberglift in St. Oswald bei Kartitsch, das im vergangenen Jahr Premiere in Osttirol feierte, ist weit mehr als nur ein einfaches Rennen. Mit mehren PS zwischen den Beinen geht es hier ordentlich zur Sache. Jung und alt, Hobbyfahrer und Profis messen sich mit ihren Motorschlitten, Motorrädern, Quads, ATVs und Side by Sides.