© Fuchs Juergen

Mit einer straffen Nordströmung stauen sich an der Alpennordseite Wolken und Schneeschauer. Wir erleben eine Nordstaulage wie aus dem meteorologischen Lehrbuch. "Die Südseite der Alpen bleibt einmal mehr weitgehend abgeschirmt", klagt der von dieser Wetterlage schon ziemlich genervte Wetterfachmann Werner Troger. Von Norden her übergreifend sind nördlich von Matrei und vom Defereggental wiederholt nennenswerte Schneeschauer dabei. Im Süden Osttirols fallen höchstens kurzzeitig geringe Mengen an Schnee. Dazu gibt es Tageshöchsttemperaturen von rund 3 Grad im Raum Lienz. Durch den Wind fühlt sich das Ganze natürlich viel kälter an!