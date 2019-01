Facebook

Das neue Tierheim in der Pfister bietet Platz für 110 Katzen. Aktuell sind es rund 60 Katzen © Ruggenthaler

Im Osttiroler Tierheim vergeht quasi kein Tag, ohne dass ein neuer herrenloser Stubentiger aufgenommen wird. Allein im vergangenen Jahr beherbergte das Tierheim in der Pfister über 90 Katzen, rund die Hälfte davon waren Babykatzen. Damit wurde in der Einrichtung der Höchststand im Vergleich zu den vergangenen Jahren erreicht. Im Durchschnitt waren es da rund 60 Katzen. „Ich bin schon seit 18 Jahren beim Osttiroler Tierschutzverein tätig und wir hatten noch nie so viele junge Katzen wie im vergangenen Jahr. Das war extrem“, sagt Christine Zangerl, Geschäftsführerin des Vereins.

Dieser besonders starke Zustrom hätte bereits im Juni des vergangenen Jahres begonnen. Das größte Problem sei, so Zangerl, dass viele Katzenhalter ihre Vierbeiner nicht kastrieren lassen. Gerade in den ländlichen Regionen sei dies nach wie vor zu beobachten. Natürlich gebe es aber auch hier Katzenhalter, die mit ihren Tieren vorbildlich umgehen. „Ein Umdenken ist schon passiert, aber leider noch zu wenig“, sagt Zangerl. Um eine unkontrollierte Population entgegenzuwirken, appellieren die Verantwortlichen vom Tierschutzverein daher an alle Tierhalter, ihre Katzen kastrieren zu lassen. Denn nicht selten wird der ungewollte Nachwuchs ausgesetzt und landet schließlich im Tierheim. „Wir haben viele junge Katzen in den unmöglichsten Gebieten gefunden“, sagt Zangerl.

Mittlerweile konnte der Katzenbestand im Osttiroler Tierheim ein wenig reduziert werden. Eine Woche vor Weihnachten bis Neujahr gab es eine Abgabesperre im Osttiroler Tierheim, damit die Katzen nicht als „Weihnachtsgeschenk“ unter dem Christbaum landen. Aktuell suchen „nur“ noch 60 Katzen, die derzeit im Tierheim versorgt werden, ein neues Zuhause. „Wir konnten viele junge Katzen gut vermitteln“, freut sich die Geschäftsführerin. Nichtsdestotrotz würden aber täglich neue Katzen hinzukommen. Zangerl rät, bei Findelkätzchen sofort den Tierschutzverein zu verständigen, damit die Tiere eingefangen und eine weitere Population unterbunden werden kann.

„Auch Futterspenden sind im Osttiroler Tierheim immer herzlich willkommen“, betont Zangerl.

