Über 90 Katzen fanden 2018 im Osttiroler Tierheim Obdach. Damit wurde in der Einrichtung der Höchststand im Vergleich zu den Jahren zuvor erreicht. Aktuell sind es 60 Katzen.

Das neue Tierheim in der Pfister bietet Platz für 110 Katzen. Aktuell sind es rund 60 Katzen © Ruggenthaler

Im Osttiroler Tierheim vergeht quasi kein Tag, ohne dass ein neuer herrenloser Stubentiger aufgenommen wird. Allein im vergangenen Jahr beherbergte das Tierheim in der Pfister über 90 Katzen, rund die Hälfte davon waren Babykatzen. Damit wurde in der Einrichtung der Höchststand im Vergleich zu den vergangenen Jahren erreicht. Im Durchschnitt waren es da rund 60 Katzen. „Ich bin schon seit 18 Jahren beim Osttiroler Tierschutzverein tätig und wir hatten noch nie so viele junge Katzen wie im vergangenen Jahr. Das war extrem“, sagt Christine Zangerl, Geschäftsführerin des Vereins.

