Das Kalser Holzfiahn soll alte Traditionen wiederaufleben lassen, das Konzert des Consilium Musicum Wien spielt sich auf den Höfen Marie Antoinettes ab und die Songs der "Friends of Yoda" führen in die Sümpfe von Dagobah.

Kalser Holzfiahn © Bergbauernschaft Kals

1.) Kalser Holzfiahn

Die Ortsbauernschaft Kals am Großglockner veranstaltet das "Kalser Holzfiahn" im Ortsteil Lesach. Diese Veranstaltung soll nicht nur einen touristischen Beitrag in der Region leisten, sondern auch alte Traditionen neu beleben.

Erwartet werden circa 20 Fuhrleute mit ihren Gespannen. Diese kommen aus Oberkärnten, Südtirol, dem Pinzgau – und auch aus Osttirol.

Nach dem Eintreffen der Gespanne um 9 Uhr werden die Schlitten gemeinsam beladen, gegen Mittag starten die Fuhrleute dann im Intervall mit ihren Pferden über den "Lesachtal Schattseitenweg" taleinwärts.

Im Zielgeländewird jedes Fuhrwerk einzeln empfangen und besprochen.

Sonntag, 20. Jänner, Kals - Ortsteil Lesach, 9 Uhr.

2.) Konzert des Consilium Musicum Wien

Konzert mit Barockmusik.

"An den Höfen Marie Antoinettes" ist das Motto und das Ensemble Consilium musicum Wien teilt das Programm dabei in zwei Teile.

Zuerst ist Musik vom Wiener Hof, dann Musik vom Hof in Paris zu hören, wo die Tochter Maria Theresias als Königin von Frankreich bis zu ihrem tragischen Ende lebte.

Das Consilium musicum Wien spielt in Lienz in folgender Besetzung: Christoph Angerer (Violine und Leitung), Milan Nikolic (Violine), Ute Groh (Violoncello) und Peter Frisée (Cembalo), Robert Pinkl (Flöte), Lásló Ábraham (Viola).

Es singt die aus Kärnten stammende Sopranistin Heidi Manser

Karten sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich, Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at.

Freitag, 18. Jänner, Spitalskirche Lienz, 20 Uhr.

Heidi Manser singt Sopran Foto © KK/Veranstalter

3.) Konzert der "Friends of Yoda"

Die "Friends of Yoda" haben sich ganz der der Erhaltung der wohlbekannten Swamp Music von Dagobah verschrieben, hierzulande auch als Space-Rock bekannt und beliebt.

Auf die traditionellen Schlammexzesse bei Live-Auftritten muss aus sicherheitspolizeilichen Gründen leider meistens verzichtet werden. Freuen darf man sich auf bluesig-rockige Songs aus den Sümpfen von Dagobah und den unendlichen Weiten der menschlichen Seele.

Gäste: Markus Stotter und Michael Ploner

Samstag, 19. Jänner, Celt´s Irish Pub Lienz, 20.30 Uhr.

"Friends of Yoda" Foto © KK/Veranstalter