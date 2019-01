Am 12. Jänner geht zum ersten Mal der Compedal-Sprint in Assling über die Bühne.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Top-Athleten werden beim Sprint erwartet © Brunner Images/Philipp Brunner

Ausdauer ist am Samstag, den 12. Jänner, gefragt. Erstmals veranstaltet der URC Thal/Assling den Compedal-Sprint am Schlusshang des Compedal-Liftes. Beim Rennen selbst gilt es circa 90 Höhenmeter zu überwinden, in denen sich alle Aspekte des Skibergsteigens wiederfinden (Spitzkehren, Tragepassage und Abfahrt).