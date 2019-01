Wegen der fehlenden Tragfähigkeit des Eises muss der Eislaufbetrieb am Tristacher See sofort eingestellt werden.

Derzeit sollte man auf keinen Fall die Eisfläche betreten © Stadt Lienz/Lenzer

Mit sofortiger Wirkung musste der Eislaufbetrieb am Tristacher See eingestellt werden. „Aufgrund des Windes und der steigenden Temperaturen ist die Eisfläche an mehreren Stellen nicht mehr tragfähig“, erklärt Werner Engl von der Städtischen Abteilung Sport und Freizeit. Der gesamte Uferbereich, selbst am Ostufer, ist aufgetaut