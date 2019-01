Facebook

Die Feuerwehr musste die gesamte Wohnung mit Lüftern rauchfrei machen © MAK - Fotolia

Dieser Brand hätte ausgerechnet am Dreikönigstag für eine junge Familie in Lienz in einer Tragödie enden können. Am Sonntag gegen 6.35 Uhr wurde eine 23-jährige Lienzerin in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus vom schrillen Ton des Rauchmelders aus dem Schlaf gerissen. Sie weckte ihren Freund (34). In der Wohnung breitete sich beißender Rauch aus.