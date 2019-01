Facebook

Symbolbild © Jürgen Fuchs

Es ändert sich auch am Sonntag recht wenig beim Wetter. Die Wolken lockern aufgrund nordföhniger Effekte vor allem nach Süden hin immer wieder etwas auf. Zumeist bleiben die Wolken aber dicht und vor allem in der Nähe des Alpenhauptkamms schneit es auch immer wieder und teilweise sogar kräftiger. Die Schneeschauer könnten hin und wieder auch etwas weiter in den Süden übergreifen.