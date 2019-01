Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Player: Franz Theurl, Martin Gratz, Heinz Schultz, Ernst Moser, Andreas Köll und Hansjörg Mattersberger © EDER, RUGGENTHALER (2), BRUNNER, EGGER, KLZ

„Big Player“ verteilen schon das Fell

Es bleibt dabei - bei den vier Listen, die für die Tourismuswahl am 29. Jänner kandidieren. Franz Theurl geht in allen drei Stimmgruppen mit der Bezirksliste ins Rennen. Martin Gratz rittert mit seinem Team Osttirol in den Stimmgruppen II und III um Sitze im Aufsichtsrat des Tourismusverbandes Osttirol. Heinz Schultz kandidiert mit einer eigenen Liste. Und Ernst Moser, der Haubenkoch aus Matrei, initiierte die unabhängige Liste für Kulinarik und Regionalität, die ebenfalls in den Stimmgruppen II und III zur Wahl antritt.