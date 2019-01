Facebook

Der Christophorus 7 rückte im Vorjahr öfter aus als im Jahr 2017 © Michaela Ruggenthaler

Die vier Tiroler ÖAMTC-Notarzthubschrauber wurden im vergangenen Jahr insgesamt 3392 Mal alarmiert, um Menschen in Not medizinische Hilfe zu bringen. Davon entfallen 711 auf den Notarzthubschrauber Christophorus 7, welcher in Nikolsdorf stationiert ist. Somit ist der C7 im Vorjahr öfter abgehoben als im Jahr 2017 (672 Alarmierungen). Das hat wohl auch damit zu tun, dass der Notarzthubschrauber Martin 4 in Matrei im heurigen Sommer nicht stationiert war. Bei etwa einem Drittel aller Christophorus 7-Einsätze handelte es sich um internistische Notfälle. Beim zweitgrößten Block handelte es sich um Sport- und Freizeitunfälle.