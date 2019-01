Facebook

Marianne Resinger © KK/Bergmeister

Noch vor einem Jahr, am 12. Jänner 2018, feierte Marianne Resinger mit einem großen Feuerwerk ihren 105 Geburtstag. 1913 wurde sie geboren, 1934 hat sie von Innsbruck kommend ihren Johann in Virgen geheiratet. 13 Kindern schenkte sie das Leben. Zuletzt durfte sich Marianne Resinger über 45 Enkel, 89 Urenkel und 21 Ururenkel freuen. Kurz vor ihrem 106. Wiegenfest, am 2. Jänner, hat sie, die „Schusterboa-Mame“ aus Virgen, ihre Augen für immer geschlossen. Zu Grabe getragen wird sie morgen Samstag nach dem Begräbnisgottesdienst um 10 Uhr am Ortsfriedhof Virgen.