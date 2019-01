Facebook

Sportlehrer Stefan Steinlechner, Gabriele Schwab, Wolfgang Oebelsberger (Landesschulrat) und Werner Mayr (Bildungsdirektion Tirol) © KK/Landesschulrat

Uns ist es besonders wichtig, Bewegung und Sport in das pädagogische Konzept zu integrieren“, sagt Gabriele Schwab, Schulleiterin der Neuen Mittelschule Egger-Lienz. Dieser Ansatz wurde nun belohnt – mit dem Schulsportgütesiegel in Gold des Bildungsministeriums. Verschiedene Kriterien mussten erfüllt werden. Unter anderem wirken sich verschiedene Bemühungen positiv aus – etwa die Teilnahme an Schulsportwettkämpfen, die Umsetzung bewegungsorientierter Projekte und die Qualifikation der Sportlehrer. Das Schulsportgütesiegel darf von der Neuen Mittelschule nun für vier Jahre geführt werden. Die Lehrer der Schule sind der Meinung, dass sich genügend Bewegung positiv auf die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit sowie auf den Teamgeist der Schüler auswirkt.