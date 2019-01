Facebook

Symbolbild © APA/JAKOB GRUBER

Vor allem am Samstag ist im Osten Tirols intensiver Schneefall mit 100 bis 150 cm Neuschnee prognostiziert. Hinzu kommt ein stürmischer Nordwind, der Schneeverfrachtungen mit sich bringt. Diese führen zu einer instabilen Schneedecke und es kommt zu einem Anstieg der Lawinengefahr. „Es gilt generelle Vorsicht im Gelände und Gebirge – ich rate dringend davon ab, sich im freien Skiraum aufzuhalten“, warnt Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndiensts Tirol. Bereits heute am Nachmittag herrschte in den Hohen Tauern die Lawinenwarnstufe vier, was eine große Lawinengefahr bedeutet.