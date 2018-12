Selbst Notruf abgesetzt 63-Jährige aus steilem Gelände gerettet

Deutsche hatte sich Samstagnachmittag in Obertilliach verirrt. Bergretter fanden die Frau in den Abendstunden.

© APA/Gindl

Beim Abstieg vom sogenannten „Golzentipp" in Obertilliach kam eine 63-jährige Deutsche am Samstag vom Weg ab und geriet in steiles, unwegsames Gelände. Als es dunkel wurde, setzte die Frau gegen 16.45 Uhr einen Notruf ab. Eine Suchaktion wurde eingeleitet. Die 63-Jährige konnte schließlich gegen 18.30 Uhr lokalisiert und unverletzt geborgen werden.