Osttirolerin musste nach Skikollision (Sujetfoto) ins Krankenhaus gebracht werden © fotolia

Eine Skifahrerin ist am Freitag in Kals am Großglockner nach einem Zusammenstoß mit einem Unbekannten bewusstlos auf der Piste liegen geblieben. Der andere Skifahrer setzte laut Polizei seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Einheimische wurde in das Krankenhaus nach Lienz eingeliefert.