Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Matrei ist derzeit nicht nur die Idylle friedlich. Die Stimmung im Gemeinderat war schon lange nicht mehr so konstruktiv © Michael Egger

In vier Stunden war am Freitagnachmittag alles vorbei. Die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres dauerte in Matrei heuer nicht länger. 24 Punkte wurden im Eiltempo abgearbeitet – und richtig spannend wurde es erst beim Tagesordnungspunkt 20. Das Thema: Die Gemeindefinanzen. Bürgermeister Andreas Köll präsentierte die detaillierten Sparmaßnahmen, zu welchen sich die Gemeinde Matrei gegenüber der Tiroler Landesregierung verpflichtet. Dass es sich dabei um eine „freiwillige“ Verpflichtungserklärung handelt, betonte Köll immer wieder. Alleine für das Jahr 2018 hat man 824.000 Euro nicht ausgegeben, die eigentlich im Budget eingeplant waren. „Wir haben diese Ausgaben gestoppt“, so der Bürgermeister in der Sitzung. Zusätzlich zu den 824.000 Euro werden auch weitere – bereits im Gemeinderat beschlossene – Projekte bis auf Weiteres nicht realisiert. Laut Finanzverwalter Michael Rainer geht es dabei um fast 2,6 Millionen Euro.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.