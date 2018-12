Facebook

Symbolbild © Kleine Zeitung

„Mehr Bühne für junge Musiker“

Norman Stolz, Musiker: Ich wünsche mir, dass mehr junge Leute den Mut finden, Musik zu machen und auch eigene Musik zu schaffen. In Osttirol ist die Situation derzeit schwierig, da es für Bands kaum noch Bühnen gibt – das schreckt, glaube ich, auch viele davon ab, eigene Musik zu schreiben. Dabei gibt es so viele Talente bei uns. In Innsbruck, wo ich wohne, dienen das Treibhaus und andere Bühnen als Talentschmiede. So etwas fehlt in meinen Augen in Osttirol. Norman Stolz Foto © KK/BLITZKNEISSER