Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karl Lamp, Siegmund Moser, Stefan Suchentrunk, Alfons Huber, Abschnittskommandant Lienzer Talboden Harald Draxl, Gottfried Fasching, Bezirksfeuerwehrinspektor Franz Brunner, Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Oberhauser, Josef Mandler, Bürgermeister Georg Rainer © KK/FF Nikolsdorf

"Zu fünf Bränden und sechs Technischen Einsätzen wurde die Freiwillige Feuerwehr Nikolsdorf im abgelaufenen Jahr gerufen", berichtete Stefan Suchentrunk, der sein erstes Jahr als Kommandant der Ortsfeuerwehr Nikolsdorf vorstand. Auch sechs Ausrückungen zu Fehlalarmen und zahlreiche Brandwachen waren in seinem Bericht enthalten. Die Brandeinsätze beanspruchten hauptsächlich die in Nikolsdorf stationierte Flugdiensteinrichtung, die aufgrund der langanhaltenden Trockenperioden zu den Wald- und Wiesenbränden im Bezirk zur Unterstützung angefordert wurden. Auch eine Katastrophenübung der Flughelfer mit zwei Hubschraubern und über 100 Einsatzkräften der verschiedenen Blaulichtorganisationen wurde in den Gemeindegebieten Nikolsdorf und Lavant abgehalten.