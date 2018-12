Kleine Zeitung +

Mit Quad geborgen Jugendliche sprangen vom Sessellift: 13-Jähriger verletzt

In Osttirol kam es am Donnerstag zu einem Zwischenfall in einem Skigebiet: Vier Freunde hatten die Idee, auf einer Bergfahrt vom Sessellift zu springen. Ein Bub brach sich dabei das Schlüsselbein.