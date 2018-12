Facebook

© Helmuth Weichselbraun

Feuerwerk ja oder nein? Die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel bilden den Höhepunkt beim jährlichen Verbrauch von pyrotechnischen Mitteln. Rund 90 Prozent der verschossenen Jahresmenge fallen auf diesen Tag. In der Silvesternacht werden in Österreich durchschnittlich zehn Millionen Euro in Form von Raketen und Knallkörpern in die Luft geschossen. Die durch die Explosionen freigesetzten Kleinstpartikel verbleiben je nach Witterung noch Stunden, teilweise auch tagelang als Feinstaub in der Luft. Walter Egger, in der Abteilung Waldschutz zuständig für den Fachbereich Luftgüte erläutert: „Besonders bei den siedlungsnahen Messstellen des Tiroler Luftmessnetzes stellen wir häufig am Neujahrstag Überschreitungen des Feinstaubgrenzwertes gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft fest. Die Feinstaubbelastung liegt im Zeitraum zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden um ein Vielfaches über dem sonst üblichen Ausmaß. In dieser Zeit sind Konzentrationserhöhungen der Halbstundenmittelwerte um den Faktor 20 und darüber feststellbar.“