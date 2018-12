Facebook

© KK/VP LIENZ

In der letzten Sitzung des Wohnbauförderungs-Kuratoriums im heurigen Jahr wurden mehr als 4,7 Millionen Euro an Wohnbauförderung für 95 Wohnungen im Bezirk Lienz vergeben – tirolweit waren es über 51 Millionen Euro. Zudem wurde ein Beschluss für eine noch bessere Unterstützung beim Kauf von Objekten gefasst, die mehr als zehn Jahre alt sind. Ab sofort befindet das Wohnbauförderungs-Kuratorium Kaufpreise von Kaufobjekten bis zu 3.300 Euro pro Quadratmeter förderwürdig (per Einzelfallbeschluss).