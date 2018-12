Facebook

Lou Lorenz-Dittlbacher präsentierte eine Österreich-Karte ohne Osttirol © KK/ORF/TVTHEK

Es ist kurz nach 22 Uhr am Freitag, dem 22. September 2018. Österreichs wichtigste Nachrichtensendung – die Zeit im Bild 2 im ORF 2 – hat gerade begonnen. Via Österreich-Karte wird der Zustand der Sozialdemokraten durchleuchtet. Allerdings fehlt auf dieser Karte ein Bezirk: Lienz. In der nächsten Woche folgte dann die Entschuldigung der Redaktion. Das Osttiroler Selbstbewusstsein war wiederhergestellt. Warum wir mit diesem Detail in diesen Text starten? Weil dieser Fauxpas die Osttiroler heuer bewegt hat, wie kein anderes Thema – das beweisen die Zugriffsstatistiken von kleinezeitung.at.